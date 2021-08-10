Новый Android-троян атаковал тысячу пользователей из 144 стран

Большое количество данных пользователей оказались в открытом доступе из-за нового Android-трояна "FlyTrap". От технологии пострадало более тысячи человек из 144 стран.

Основной задачей приложения является взлом страниц пользователей Facebook и распространение с их помощью дезинформации. Троян обрел основную популярность благодаря фейковым сервисом в Google Play Store. Об этом сообщили исследователи из Zimperium zLabs.

Американская поисковая система уже успела удалить девять приложений, распространяющий троян. Однако среди списка доступных фейковых софтов находятся Vote European Football, GG Voucher Ads, Chatfuel и EURO 2021 Official. Авторы программ привлекают пользователей, распространяя ложные коды и купоны для Netflix и Google AdWords.

