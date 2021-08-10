Минобороны Украины в очередной раз увидело агрессию со стороны России

Украина должна быть готова к отражению угрозы, исходящей от России. Такое заявление сделал глава оборонного ведомства страны Антон Таран.

Однако при этом никаких доказательств так называемой "российской угрозы" приведено не было. Глава украинского минобороны отметил, что в стране начались масштабные учения.

"Мы должны обеспечить всестороннюю готовность наших сил обороны к отражению преступных планов, и именно эту задачу выполняют командно-штабные тренировки, которые начались сегодня", — заявил Таран.

Маневры стартовали 9 августа. Командно-штабные тренировочные мероприятия проходят при взаимодействии с объединенными силами других сил обороны Украины. Учения продлятся до 13 августа.