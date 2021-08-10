Передачу судоремонтного завода Черноморского флота в ОСК решили отменить

Судоремонтный завод Черноморского флота принято решение оставить в структурах Минобороны России. Передача предприятия планировалась в Объединенную судостроительную корпорацию.

Решение об отказе передавать судоремонтный завод Черноморского флота в состав Объединенной судостроительной корпорации приняли в конце июля текущего года, об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Черноморский 13-й судоремонтный завод сохранится в структуре Минобороны. Его передача в состав ОСК отменена", — заявил представитель ОПК.

Сейчас происходят финальные этапы создания концепции развития производственной базы завода в составе Минобороны России. В августе наработки представят коллективу 13-го СРК, дополнили в ОПК.