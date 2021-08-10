Политолог Ломов оценил вклад Беглова в безопасность и здоровье петербуржцев

Правительство Петербурга и губернатор города Александр Беглов приняли решение изменить параметры строительства пожарного депо в Калининском районе и поликлиники в Невском.

Политолог Алексей Ломов в интервью изданию "Невские Новости" выразил уверенность, что подобные инициативы благополучно скажутся на уровне жизни горожан в Северной столице. По его словам, близость расположения пожарного депо к жилым домам значительно снизит риски возникновения крупных пожаров.

Кроме того, появление новой поликлиники в Невском районе Петербурга свидетельствует об осведомленности властей о пробелах городской системы здравоохранения, констатировал Ломов.

"Это связано с заботой о людях, если пожарные депо — это безопасность, то поликлиники — это здоровье", — заявил Ломов.

Еще одним масштабным проектом является расширение вестибюля станции метро "Фрунзенская". Ее проходная способность должна быть увеличена, так как за последние годы количество жителей близлежащих кварталов значительно увеличилось, подытожил эксперт.