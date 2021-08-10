Юморист Винокур призвал обратить внимание на пенсионный проект Булановой

Российский юморист Владимир Винокур выразил солидарность с инициативой певицы Татьяны Булановой "Ленинградская надбавка". По его словам, этот проект мог бы охватить всю страну.

Буланова баллотируется в депутаты Законодательного собрания Петербурга от партии "Родина". Артист уверен, что ее проект "Ленинградская надбавка" является необходимым для всех пенсионеров России. Он призвал Буланову продолжать работу в этом направлении и не сдаваться, несмотря на препятствия со стороны некоторых петербургских чиновников. Винокур призвал властей активнее выделять деньги на важные социальные проекты.

"Надбавки нужны в любом случае. Так же, как и деньги для детей, которых по телевизору показывают, и которым нужна помощь. Раньше этим занималось государство", — заявил артист в интервью iReactor.

Ряд чиновников Северной столицы начали "ставить палки в колеса" Булановой, которая попыталась представить "Ленинградскую надбавку" на агитационных баннерах. Певица раскритиковала их действия и организацию избирательной кампании в городе на Неве. Знаменитость обратилась с жалобой к главе ЦИК Элле Памфиловой. Председатель Центризбиркома в ответ на это заявила, что взяла ситуацию под контроль.