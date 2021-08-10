Георгий Мартиросян возмутился от несправедливости по отношению к партии "Родина"

Певица Татьяна Буланова решила баллотироваться от партии "Родина" в ЗакС Санкт-Петербурга. Решение артистки поддержал народный артист РФ Георгий Мартиросян.

Внимание актера театра и кино привлекло обращение Булановой к главе ЦИК Элле Памфиловой. Артистка прибегла к таким мерам после неодобрения чиновниками Санкт-Петербурга "Ленинградской надбавки". Проект подразумевает дополнительные выплаты к пенсиям жителей города, передает Федеральное агентство новостей. Глава избиркома отреагировала на сообщение и пообещала разобраться в ситуации.

Обращение Булановой прокомментировал Мартиросян. Он заявил, что предвыборная кампания должна проходить на честных и равных условиях для всех кандидатов.

"ЦИК должен разобраться в этом вопросе. Я считаю, это абсолютно несправедливо. Если она баллотируется в ЗакС, то должны разрешить использовать агитацию", — отреагировал на оказываемое давление в сторону партии артист.

Мартиросян также положительно отнесся к введению "Ленинградских надбавок" на территории Северной столицы. Он согласился с инициативой Булановой и поддержал ее начинания в политической деятельности.