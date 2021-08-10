Правительство Ливии нашло еще одно массовое захоронение в городе Тархуна

Властями Ливии было обнаружено новое массовое захоронение в городе Тархуна, к югу от столицы страны, сообщает издание Daily Sabah.

Ливийскими специалистами было эксгумировано десять тел, все они сейчас проходят идентификацию в морге. На данный момент эта находка является уже второй подобной за последний месяц, сообщает Федеральное агентство новостей.

Первые сообщения о массовых захоронениях стали всплывать в СМИ прошлым летом. На тот момент город контролировали вооруженные группировки бывшего Правительства национального согласия. Властями была предпринята попытка обвинения Ливийской национальной армии, однако было установлено, что захоронение датируется 2015 годом. На тот момент местные бандформирования только начинали раздел территории.