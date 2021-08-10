Чардымский назвал пенсионную реформу Булановой правильной инициативой

Идея о начислении "Ленинградской надбавки" пенсионерам Петербурга, которую предложила певица Татьяна Буланова, является хорошим и правильным начинанием, которое нужно воплотить.

Пенсионеров необходимо также обеспечить льготными лекарствами и субсидированием на отдых в санатории. Об этом пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на слова российского актера театра и кино, режиссера и сценариста Алексея Чардымского.

«Я поддерживаю инициативу Татьяны Булановой по надбавке для пенсионеров. В качестве рекомендации и пожелания предлагаю также увеличить список льготных лекарств ... еще надбавки для отдыха в санаториях», – заявил артист.

Певица Татьяна Буланова, которая подала свою кандидатуру на пост члена Законодательного собрания в Петербурге от партии «Родина», в рамках своей программы, озвучила инициативу о необходимости начисления допсредств пенсионерам, родившимся в Ленинграде. После выдвижения этой инициативы городские госслужащие начали препятствовать кандидату и без объяснения причин отказали ей в размещении агитационных материалов на билбордах. Получив отказ Буланова записала открытое обращение председателю Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой с просьбой отреагировать на действия городского подразделения ведомства. Глава ЦИК ответила артистке и пообещала разобраться в сложившейся ситуации.