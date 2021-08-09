Кузнецова: медведь на логотипе "Единой России" нуждается в семье

Изображение одинокого медведя на логотипе "Единой России" стоит доработать, так как сейчас особенно актуальна тема защиты семьи. Об этом заявила Анна Кузнецова.

Подобное предложение прозвучало в ходе открытия федерального штаба общественной поддержки от партии "Единая Россия". Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выступила со своей речью на площадке "Забота, дети", передает ТАСС.

"Мы говорим сегодня о защите семьи. Я смотрю на логотип "Единой России", мне кажется, что медведю одиноко — семьи не хватает", — считает омбудсмен.

Она добавила, что к медведю нужно пририсовать маму и детей-медвежат. Тема семьи, ее защиты и сохранения должна быть визуализирована.