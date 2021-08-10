Сатановский: США при Байдене оказались плохой «крышей» для Польши

После того, как американцы сделали все, что можно, чтобы привязать к себе энергетику Европы, путем выдавливания с европейского рынка российских энергетиков и российского газа, выяснилось, что последующее энергоснабжение европейцев в планы США не входило.

Об этом в личном Telegram-канале пишет известный российский политолог Евгений Сатановский, комментируя появившуюся в прессе информацию о проекте достройки расположенной в Калининградской области Балтийской АЭС.

Как напоминает эксперт, в свое время проект Балтийской АЭС был остановлен из-за «политической вакханалии» Прибалтики и Польши, стремившихся оставить без электроснабжения Калининград. Однако Калининградская полностью обеспечена электроэнергией за счет других проектов. Но в случае достройки атомной электростанции в Калининградской области, можно будет в короткие сроки и за небольшие деньги решить все энергетические проблемы той же Польши, стран Балтии и Венгрии заодно.

«Американский СПГ, ради проталкивания которого на европейский рынок, с вытеснением оттуда российского газа и в целом российских энергетиков со всеми их ресурсами, в итоге в Европу не пришел», — напоминает Сатановский.

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По его словам, из всего потребляемого Польшей газа лишь 7% составляет топливо, поступающее из США, примерно 50% Польша, хоть и с трудно, но изыскивает из собственных национальных ресурсов, а все остальное она получает от России.

«Что называется, плачет, клянет соседей последними словами, но берет. Больше неоткуда», — отмечает эксперт.

При этом Сатановский объясняет простую схему. Соединенные Штаты Америки приложили все усилия, чтобы разорвать или ослабить связи европейской энергетики с российской, привязав ее к себе. И делалось это за счет самой Европы, в том числе и за счет восточноевропейских «не самых богатых» стран. А когда американцы, опираясь на контролируемых ими местных политиков, достигли своей цели, оказалось, что снабжать европейских клиентов электроэнергией в их планы не входит.

«В общем, дело швах. (президент РФ Владимир) Путин, правда, человек необидчивый и в таких вопросах, как экспорт газа и строительство АЭС на многое готов закрыть глаза. По Турции видно. Так что, развернуть ситуацию теоретически можно», — рассуждает политолог.

Тем более, что Брюссель не спешит помогать Польше и Венгрии, которые никак не соглашаются принимать у себя мигрантов и отказаться от традиционных ценностей в пользу ценностей европейских, сводящихся в основном к продвижению сексуальных меньшинств и ЛГБТ-идеологии.

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Да и в США у власти уже не Дональд Трамп и даже не Барак Обама, а Джо Байден и Камала Харрис, напоминает эксперт.

«То есть крыша из Вашингтона теперь плохая. Прямо-таки, дырявая крыша. По Афганистану и Ираку видно. Да и не только по ним. И дальше будет только хуже», — уверен Сатановский.

И в этой ситуации, по его словам, у Польши есть искушение плюнуть на все и заняться собственными реальными экономическими интересами, тем более, что и Венгрия работает с Росатомом по поводу строительства Атомной электростанции, и никто ее за это не исключает ни из ЕС, ни из НАТО. Также и Турцию, где строится российская АЭС, из Североатлантического блока тоже никто не исключает.

«Другое дело, что поляки не турки и, тем более, не венгры. Исторически Польша никогда не упускала шанс упустить шанс. Плохая у нее репутация», — напоминает эксперт.

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Уже даже чехи поняли, что зря пошли на поводу у американцев и испортили отношения с РФ, и теперь они уже на уровне министра иностранных дел заявляют, что надо заново выстраивать отношения с Москвой.

Но Польша отличается от Чехии, Венгрии и Турции, и остается только посмотреть, что с ней будет дальше, заключает эксперт.