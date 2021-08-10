Рар: похоже, Лукашенко выигрывает битву с Евросоюзом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который в ответ на санкции открыл белорусскую границу для свободного прохода стремящихся в Евросоюз мигрантов в соседнюю Литву, похоже избрал правильную тактику и выигрывает эту битву.

Такое мнение в личном Telegram-канале высказал немецкий политолог Александр Рар, по словам которого Лукашенко своими действиями вызвал сильный гнев Евросоюза, однако в Брюсселе бессильны остановить поток нелегальных мигрантов.

«Наблюдается, как умножаются полеты иракской авиалинии из Багдада в Минск. Люди также бегут из Афганистана, где Талибы (представители запрещенной в России террористической организации – ред. ПС) захватывают власть. В разваливающихся странах арабского мира Беларусь стала золотым мостиком в Европу», — сообщает немецкий политолог.

В ответ Евросоюз провел экстренное совещание по теме «как остановить новый поток беженцев», При этом есть те, кто уже начинает паниковать, вспоминая разразившийся в 2015 году миграционный кризис.

Федеральное агентство новостей / владимир тулин

«Брюссель умоляет Ирак не посылать своих граждан больше в Беларусь. Прибалты умоляют Брюссель быстро выстроить стену на границе с Беларусью», — пишет Рар.

Однако, по его словам, в свое время немецкий канцлер Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон так критиковали экс-президента США Дональда Трампа, строившего стену на американо-мексиканской границе, что строительство подобной стены на восточной границе Евросоюза просто невозможно.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель молча наблюдает за ситуацией, но она не может не понимать, что все это вызовет усиление правых сил и рост антилиберальных настроений в странах Балтии и в Польше.

Лукашенко же играет в ту же игру, в которую до него успешно сыграл президент Турции Реджеп Эрдоган. Лукашенко требует от Евросоюза отменить антибелорусские санкции в обмен на то, что он закроет для мигрантов проход в Европу через свою страну. Эрдоган за эту услугу ежегодно получает от Брюсселя 3 миллиарда долларов, напоминает Рар.

youtube.com / Pr Scr youtube.com

«Евросоюз может, конечно, дальше наказывать Лукашенко. Но чем? В этой циничной игре пострадают невинные люди, а Западная Европа из-либеральных соображений, не может силой остановить беженцев. Это мы видим уже годами в Средиземном море», — отмечает немецкий политолог в заключение.

И Евросоюзу, по его словам, видимо придется все же пойти на попятную на начать договариваться с белорусским президентом.