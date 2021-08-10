Взгляд: Польше грозит энергетический голод, спасти от которого может лишь Россия

Евросоюз в энергетическом вопросе выкручивает Польше руки, вынуждая ее в ближайшие годы закрыть свои работающие на угле электростанции. Если это произойдет, страна останется без собственного электричества и рискует столкнуться с энергетическим голодом.

Об этом говорится в материале газеты «Взгляд», автор которого напоминает, что в энергобалансе Польши доля угля является самой высокой среди всех стран Европы – составляя 80%. При этом часть угля, на котором работают польские электростанции, частично добывается внутри страны – в 2018 году в Польше было добыто 122 миллиона тонн угля, а частично экспортируется. Например, в 2010 году в Польшу было ввезено примерно 18-19 миллионов тонн угля, 70% которого было куплено в России.

Но Евросоюз продолжает давить на Варшаву требуя отказаться от использования угля в пользу «зеленой энергетики». В апреле 2021 года Брюсселем были утверждены повышенные обязательства Польши по борьбе с изменением климата, в рамках которых до 2049 года будут постепенно закрыты все польские угольные шахты, а до 2031 года доля угля в энергетике страны должна быть снижена до уровня 37-56%.

Кроме того, к 2036 году Польша должна закрыть самую мощную на территории Европы угольную Теплоэлектростанцию «Белхатув», которая расположена в Лодзинском воеводстве.

При этом о наказании, которому Польша может быть подвергнута в случае невыполнения этих обязательств, можно судить по тому, какие меры против этой страны принимаются уже сейчас. Например, ранее в текущем году власти Чехии подали в суд ЕС иск с требованием к Польше немедленно закрыть шахту в городе Богатыня. Суд полностью удовлетворил требования чешских властей, признав, что добыча угля на польской шахте в Богатыне наносит экологический ущерб чешскому городу Либерец, который расположен на расстоянии нескольких километров. При этом суд Евросоюза заподозрил власти Польши, которые продлили срок работы шахты, в нарушении законов ЕС, и теперь рассматривает предложение чешских властей о том, чтобы обложить Польшу штрафом за каждый день работы шахты в размере пяти миллионов евро.

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Таким образом, в Польше ни у кого не осталось сомнений в том, что угольной промышленности в обозримом будущем придет конец, а вслед за этим страну ждет энергетический голод. И в этой ситуации любопытство вызывают польские планы относительно атомной энергетики, и особенно планы местного медиамагната Зигмунта Солорж-Жака, обладающего вторым по величине состоянием в Польше, присоединиться к строительству Балтийской Атомной электростанции в Калининградской области, о которых ранее сообщило агентство Bloomberg.

По информации агентства, которое ссылается на пресс-секретаря Солорж-Жака, бизнесмена серьезно беспокоит экологическая политика Евросоюза, из-за которой польская экономика может столкнуться с серьезными проблемами. И в сложившейся ситуации польский предприниматель допускает возможность того, что российская АЭС в Калининградской области может стать альтернативным источником экологически чистой электроэнергии для Польши.

«Недавно на сайте закупок Росатома был размещен заказ на услуги по техническому сопровождению проекта строительства Балтийской АЭС. Среди потенциальных иностранных инвесторов проекта были названы польская энергетическая компания ZE PAK, принадлежащая Зигмунту Солорж-Жаку, и венгерская энергокомпания MVM», — напоминает «Взгляд».

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Однако, как отмечает издание в заключение, власти Польши, вполне предсказуемо, опровергли данную информацию, заявив о невозможности присоединения Балтийской Атомной электростанции к польской энергосистеме.