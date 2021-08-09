Ярмольник пожелал Булановой успехов в политической деятельности

Актер театра и кино Леонид Ярмольник поддержал политическую деятельность певицы Татьяны Булановой. Она стала кандидатом в Заксобрание Санкт-Петербурга от партии "Родина".

Знаменитость предложила ввести проект "Ленинградская надбавка" для пенсионеров Северной столицы. Инициативу Булановой не поддержали местные чиновники. По словам певицы, они начали препятствовать распространению агитации партии. Однако ее предложение заинтересовало большое количество общественных, политических и творческих деятелей страны. Одним из них оказался актер театра и кино Леонид Ярмольник, передает Федеральное агентство новостей.

"Инициатива Булановой хорошая и правильная, но я бы ее немножко отредактировал и сказал: "Не пора ли в нашей стране сделать пенсии больше". Чтобы пенсия приравнивалась хотя бы к тому количеству денег, которые необходимы человеку, чтобы от первого до первого числа дотянуть, учитывая коммуналку, продукты и так далее", — отметил артист.

Ярмольник заявил, что пенсионеры в России получают маленькие государственные выплаты. По словам актера, получаемая им пенсия не отражает проработанного стажа.

Сама Буланова решила отстоять интересы партии "Родина" и официально обратилась к главе ЦИК Элле Памфиловой. Артистка попросила создать для всех кандидатов равные условия для участия в выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Глава избиркома пообещала разобраться в ситуации и принять все необходимые меры.