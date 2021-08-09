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Билл Гейтс спустился на пятую позицию рейтинга богатейших людей мира

Билл Гейтс спустился на пятую позицию рейтинга богатейших людей мира

Основатель корпорации Microsoft, после бракоразводного процесса, опустился в рейтинге богатейших людей мира и теперь числится пятым в списке богачей. Об этом пишет журнал Forbes.

Согласно информации журнала, активы главы IT-гиганта эксперты оценивают в 129,6 миллиарда долларов. Так, один из основателей социальной сети Facebook Марк Цукерберг опередил Гейтса, состояние которого составляет 130,3 миллиарда.

Чета Гейтс решила развестись и заключить "соглашение о расторжении брака". Это бракоразводное разбирательство может войти в историю как самое дорогостоящее.