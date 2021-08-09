Актер Басилашвили посчитал важным присутствие Булановой в органах власти

Народный артист СССР Олег Басилашвили поддержал выдвижение кандидата от партии "Родина" Татьяны Булановой в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Актер считает, что это хорошо, если во власти будет человек культуры и искусства. Таким мнением он поделился с ФАН. Положительно собеседник агентства оценил и предложение Булановой реализовать программу "Ленинградская надбавка".

"Если в Санкт-Петербурге есть такие деньги, почему бы их не выплачивать. Если есть такая возможность у государства, в одном городе выплачивать, в другом не выплачивать, пусть выплачивают. Если это коснется, допустим, Самары или Пензы, тоже хорошо. Мне кажется это вопрос не федерального, а местного самоуправления", — считает Басилашвили.

Актер уверен: когда в органы власти приходит человек из творческой сферы, который озабочен положением петербургского искусства, это очень хорошо. Он пожелал здоровья Булановой в ее работе.

Буланова ранее поблагодарила председателя ЦИК Эллу Памфиловой за подробный и взвешенный ответ на открытое обращение по поводу противодействия петербургских чиновников агитационной кампании партии "Родина".