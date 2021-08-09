Ломинский считает порыв Булановой пойти в политику светлым и чистым

Певец, композитор и актер Александр Ломинский уверен, что Татьяну Буланову ждет победа на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

Ломинский прокомментировал инициативы певицы, с которыми она пришла в политику. Актер считает, что все идеи Булановой чистые и светлые и направлены только на улучшение качества жизни петербуржцев. Особенно это касается проекта "Ленинградские надбавки", который нацелен на помощь пенсионерам. Певец заявил, что с удовольствием отдал бы свой голос Булановой, если бы жил в Петербурге.

"Я верю, что Татьяна победит в любом случае, потому что у нее очень много людей, которые ее поддерживают. Надеюсь, что у нее все получится. Если бы я жил в Петербурге, я бы за нее проголосовал", — заявил Ломинский изданию "Экономика сегодня".

Татьяна Буланова продолжает отстаивать свои интересны в борьбе с чиновниками Петербурга. Местные власти запретили партии "Родина" размещать агитационные плакаты. Певица обратилась к главе ЦИК РФ с просьбой разобраться в ситуации. Элла Памфилова уже отреагировала на обращение Булановой и заверила, что Центризбирком внимательно рассматривает каждую жалобу.