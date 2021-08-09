Певица Сенчукова оценила выдвижение Булановой в ЗакС Петербурга

Певица Наталья Сенчукова заявила, что у Татьяны Булановой есть большой жизненный опыт, который поможет ей на политическом поприще и будет полезен Заксобранию Петербурга.

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова как кандидат в Заксобрание Петербурга от партии "Родина" выступила с инициативой "Ленинградская надбавка". Певица предложила выплачивать пожилым людям дополнительные 10 тысяч рублей к пенсии. Инициатива нашла массовый отклик у простых жителей города и именитых деятелей культуры. Однако "Ленинградскую надбавку" не оценили местные чиновники, которые, по словам самой Булановой, начали препятствовать предвыборной кампании "Родины".

В поддержку Булановой и ее предложения высказалась советская и российская исполнительница Наталья Сенчукова. По словам артистки, "Ленинградская надбавка" — это реальная помощь пожилым людям, которые работали всю свою жизнь и заслужили право получать достойную пенсию. Певица уверена, что Татьяна Буланова достойно проявит себя в качестве депутата, поскольку имеет большой жизненный опыт.

"Мне не нравится, когда в политику идут 30-летние, которые еще не набрались опыта и не увидел жизнь. А Татьяна человек, прошедший большой жизненный путь, поэтому почему нет", — оценила выдвижение коллеги Сенчукова в беседе с ФАН.

Действия петербургских чиновников в отношении партии "Родина" вынудили Буланову напрямую обратиться к главе ЦИК Элле Памфиловой. В свою очередь глава Центризбиркома пообещала разобраться в ситуации и обеспечить в Петербурге честные и открытые выборы.