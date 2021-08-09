ГИК Петербурга начал проверку после обращения Журавлева в ЦИК

Санкт-Петербургская избирательная комиссия начала проверку размещения агитационных материалов в городе после обращения председателя партии "Родина" Алексея Журавлева.

Он попросил Центральную избирательную комиссию РФ повлиять на владельцев рекламных конструкцией для размещения агитационных баннеров. Это обращение связано с недавним инцидентом вокруг предвыборной кампании партии "Родина", которой запретили размещать свои материалы в Северной столице, передает ТАСС.

"Санкт-Петербургская избирательная комиссия проводит проверку. [...] В целях объективности и достоверности проверки до ее завершения представление материалов исключено", — сообщила пресс-служба горизбиркома.

Певица и кандидат от партии "Родина" Татьяна Буланова недавно записала публичное обращение главе ЦИК Элле Памфиловой и попросила создать одинаковые условия для всех кандидатов. Она сообщила, что петербургские чиновники мешают ей проводить избирательную кампанию и "ставят палки в колеса". Памфилова пообещала разобраться в происходящем и предпринять необходимые меры.