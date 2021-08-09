Экс-солистка "Ленинграда" пожелала успехов Булановой на выборах в Петербурге

Повышение размеров пенсионных выплат пожилым жителям Петербурга согласно проекту "Ленинградской надбавки" имеет большое общественное значение, заявила певица Юлия Коган.

Бывшая солистка группы "Ленинград" выразила поддержку данной инициативы кандидата в депутаты петербургского ЗакСа Татьяны Булановой в интервью изданию "ПолитЭксперт".

"Любые выплаты пенсионерам нужно продвигать. Если есть желание, то вообще прекрасно", — отметила Коган.

Буланова достойна стать депутатом петербургского Законодательного собрания, однако ей предстоит непростая политическая борьба, отметила собеседница "ПолитЭксперта". Коган пожелала заслуженной артистке Российской Федерации добиться успеха на грядущих региональных выборах.

Ранее Буланова обратилась к главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой разобраться в неправомерных действиях отдельных представителей петербургской ТИК, наложивших запрет на размещение агитационных материалов партии "Родина". Памфилова отправила певице и кандидату в депутаты ЗакСа оперативный ответ, в котором пообещала направить представителей ЦИК в Санкт-Петербург для изучения сложившейся ситуации на месте. Буланова со своей стороны выразила благодарность руководителю ЦИК РФ за "подробную и взвешенную" реакцию на ее обращение.