"Начинание благое": Семен Альтов подчеркнул важность инициативы Булановой

Предложение певицы Татьяны Булановой о выплатах пенсионерам крайне важно, считает писатель-сатирик, сценарист, драматург, режиссер Семен Альтов.

Буланова готова избираться в Законодательное собрание Санкт-Петербурга от партии "Родина". Она выступила с предложением под названием "Ленинградская надбавка", которая предусматривает дополнительные выплаты пенсионерам Петербурга. Подобная мера должна пойти на благо пожилым петербуржцам, считает Альтов.

"Начинание благое. Я думаю, что любой нормальный человек, и пенсионеры, и дети пенсионеров, и внуки пенсионеров это бы поддержали", — уверен он.

Буланова имеет полное право предлагать подобные инициативы, передают слова Альтова "Народные Новости". Ее проект является крайне нужным и важным для жителей Петербурга, подчеркнул писатель-сатирик.

Однако предложение Булановой не встретило поддержки у местных чиновников. Ее команда не получила размещать в городе свои баннеры и другие агитматериалы. После этого певица записала видеообращение к главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой оказать содействие. Спустя некоторое время глава ведомства ответила Булановой и пообещала прислать в Петербург группу своих представителей.