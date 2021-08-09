В Северной Осетии прорыв трубы в больнице унес жизни девяти человек

Девять пациентов с коронавирусом скончались в реанимации владикавказской больницы из-за прорыва трубы, которая поставляла кислород больным.

О произошедшем ЧП сообщили в министерстве здравоохранения Северной Осетии. По данным ведомства, в клинической больнице Владикавказа произошла поломка кислородной системы. Всего в реанимации находился 71 человек, не все из них были подключены к кислороду.

Врио главы республики Сергей Меняйло назвал причиной ЧП с кислородной станцией прорыв подземной трубы. На данный момент подача дыхательной смеси восстановлена по резервной схеме.