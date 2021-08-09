ФБР заинтересовался гибелью мигранта из Сирии после полицейской погони в Британии

Британское Независимое управление по вопросам поведения полиции (IOPC) организовало проверку после гибели при невыясненных обстоятельствах 32-летнего Джефа Сейкера.

Трагедия произошла в ночь на 21 апреля 2021 года. Британские полицейские решили остановить автомобиль, за рулем которого был уроженец Сирии Джеф Сейкер. Последний не подчинился требованию стражей порядка и продолжил движение. Полицейские устроили погоню. Во время бегства сириец не справился с управлением и врезался в железную ограду, после чего выбежал на дорогу и попытался скрыться на железнодорожной станции. Через несколько минут его нашли мертвым.

Работники станции утверждают, что погибший мог получить разряд тока от контактного рельса. У сирийца остались двое детей. Родственники настаивают на прозрачном расследовании. Инцидентом заинтересовался российский Фонд борьбы с репрессиями, созданный при поддержке бизнесмена Евгения Пригожина. Представители организации уже сделали запросы британским властям с требованием провести расследование и найти виновников трагедии.