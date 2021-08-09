Антироссийская кампания из-за Курильских островов призвана отвлечь внимание японской общественности от трагедии Хиросимы и Нагасаки считает, политолог Александр Перенджиев.

Ровно 76 лет назад армия Соединенных Штатов скинула плутониевую бомбу на японский город Нагасаки, через три дня после того, как то же самое американский бомбардировщик сделал с Хиросимой. Власти США до сих пор не принесли официальных извинений народу Японии за подобные действия. Перенджиев предположил, что американские власти пытаются переписать историю. Дело доходит до того, что японцы возлагают ответственность за бомбардировку на СССР.

"Кроме того, американцы, как и многие другие на Западе, пытаются переписать историю, вывернуть наизнанку общественно мнение, общественное сознание", — отметил эксперт в комментарии Федеральному агентству новостей.

Однако проблема не только в США, но и в правительстве Японии, которое не требует извинений от американцев. Антироссийская кампания по поводу Курильских островов призвана отвлечь японское общество от проблемы бомбардировок, уверен собеседник ФАН. Власти Японии и США выступают единым фронтом, чтобы граждане не смогли увидеть реальную трагедию жителей Страны восходящего солнца.