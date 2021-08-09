Экс-солистка группы Reflex Женя Малахова поддержала "Ленинградскую надбавку" Булановой

Певица и актриса Женя Малахова положительно отозвалась об идее Татьяны Булановой о дополнительных выплатах для пожилых жителей Санкт-Петербурга.

Заслуженная артистка РФ является кандидатом в депутаты ЗакСа города от партии "Родина". В качестве своей программы она предложила повысить пенсии для горожан. Инициативу поддержали своими подписями 100 тыс. человек.

Малахова в беседе с журналистом ФАН отметила, что ее коллега — как коренная жительница Петербурга — имеет право поднимать социальные вопросы. Она отметила, что восхищается деятельностью Булановой и готова поддержать ее инициативу "Ленинградская надбавка" для ветеранов.

Ранее Татьяна Буланова записала видеообращение к главе ЦИК Элле Памфиловой, попросив обеспечить равные права на предвыборной гонке. Председатель Центризбиркома ответила артистке, пообещав направить в город представителей комиссии для разрешения ситуации, передавало Федеральное агентство новостей.