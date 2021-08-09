Михаил Шуфутинский оценил вклад Булановой в поддержку пенсионеров

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский поддержал проект "Ленинградская надбавка", который выдвинула кандидат в депутаты ЗакСа Петербурга от партии "Родина" Татьяна Буланова.

Любая инициатива, касающаяся денежных выплат пенсионерам и всем, кто нуждается в материальной поддержке, правильная, подчеркнул эстрадный певец Михаил Шуфутинский в интервью Федеральному агентству новостей.

"Пенсионеры — те же самые дети, взрослые люди, нуждающиеся в помощи и поддержке. Наверняка рано или поздно это произойдет. Таня молодец, что работает над этим", — заметил артист.

Шуфутинский добавил, что выступает в поддержку Булановой обеими руками и желает ей успехов на предстоящих выборах.

Ранее певица Татьяна Буланова возмутилась действиям петербургских чиновников, которые стали препятствовать ее избирательной кампании. В частности, региональные власти без объяснения причин запретили размещать на улицах города агитационные баннеры партии "Родина". Тогда певица записала видеообращение к главе Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой с просьбой обеспечить равные права для всех участников предвыборной гонки.

В ответ на обращение известной исполнительницы глава Центризбиркома выразила беспокойство о сложившейся ситуации и пообещала направить представителей ЦИК в Петербург для разрешения вопроса. Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова поблагодарила Эллу Памфилову за ответ.