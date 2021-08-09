Sohu: мировые рекорды российского бомбардировщика Ту-160 ударили по репутации ВВС США

В США недолюбливают российские бомбардировщики Ту-160 по ряду причин, однако самая неожиданная из них — авиационные рекорды. По словам экспертов китайского издания Sohu, «Белые лебеди» славятся мировыми достижениями по высоте и дальности полета, которые американским самолетам и не снились.

Ту-160 «Белый лебедь» — пожалуй, одни из самых мощных сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков в мире в своем роде. Их приняли на вооружение в конце 1980-х годов, и они до сих пор действуют.

Одна из особенностей самолета — его двигатели НК-32, позволяющие ему разгонятся до больших скоростей, чем у ряда современных истребителей. При этом бомбардировщик оборудован двумя грузовыми отсеками, его боевая нагрузка составляет 45 тонн.

wikipedia.org / Dmitry Terekhov

Кроме того, «Белый лебедь» может быть вооружен крылатыми ракетами большой и малой дальности, а также боеприпасами с ядерными боеголовками.

За время своего существования у американских военных было много причин невзлюбить российскую авиационную машину. К примеру, однажды Ту-160 выставил на посмешище пилотов новейших истребителей F-35.

Другая причина кроется во множестве мировых рекордов «Белого лебедя», который превзошел другие воздушные суда по продолжительности и дальности полетов.

«Рекорды Ту-160 стали большим раздражителем для американцев», — убеждены в Sohu.

На фоне российского самолета американские бомбардировщики выглядят медлительными и неповоротливыми, и всевозможные попытки побить рекорды Ту-160 оборачивались для ВВС США провалом.