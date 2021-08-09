"Правильная мера": Соловейчик одобрил идею Беглова поддержать животных

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал указ о выделении средств на содержание животных. О важности такого решения заявил политолог Владимир Соловейчик.

Власти Северной столицы выделили 8,3 млн рублей на содержание бездомных животных, в том числе собак, кошек и нерп. Эта мера является абсолютно правильной и оправданной, так как существует необходимость поддержать приюты, заявил Соловейчик в комментарии изданию "Невские новости".

"Эта мера абсолютно правильная, оправданная, конечно, нужно поддержать приюты", — подчеркнул эксперт.

Нововведение позволит сохранить флору и фауну. К тому же, некоторые фонды могут захотеть вложиться в поддержку кошек, собак и нерп деньгами, а также поставкой корма. Поддержка животных является благородным делом, подытожил политолог.