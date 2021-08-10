Баранец: НАТО может пойти на провокацию во время учений «Запад-2021»

Заявление главы МИД Латвии Эдгара Ринкевичсаса о большой вероятности военных столкновений между силами НАТО и войсками РФ и Белоруссии во время предстоящих масштабных учений «Запад-2021», является провокационным.

Такое мнение в беседе с информагентством «ПолитРоссия» высказал военный обозреватель издания «Комсомольская правда» Виктор Баранец, комментируя тревожное заявление главы литовского внешнеполитического ведомства.

Ранее Эдгар Ринкевчис выразил обеспокоенность, что есть большая вероятность того, что в ходе российско-белорусских военных учений «Запад-2021», которые пройдут с 10 по 19 сентября, могут произойти боестолкновения между войсками РФ и Белоруссии и силами НАТО.

Как опасается латвийский министр, столкновения могут произойти в странах Балтии или в Польше, так как расположенные на их территории подразделения Североатлантического Альянса могут неправильно понять какие-либо из моментов российско-белорусских маневров и это вызовет нарастание напряжения.

По мнению Виктора Баранца, слова главы МИД Латвии рассчитаны в основном на жителей Прибалтики и носят провокационный характер.

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«Они пугают собственный народ, погрузили свою страну в антироссийский психоз. День и ночь там идет пропаганда о российской угрозе. Все страны НАТО должны исповедовать религию "русские идут". Боятся, что русские солдаты будут стучать берцами по крыше министерства обороны Латвии. Я считаю, что все это провокационный элемент», – заявил обозреватель «КП».

При этом собеседник издания добавил, что подобные сообщения не должны быть поводом для шуток, так как могут свидетельствовать о подготовке стран НАТО к военной операции, которую они могут провести во время учений «Запад-2021».

Эта провокация, по мнению Баранца, может быть спланирована по нескольким сценариям, например, возможно повторение истории с эсминцем британских ВМС сил Defender, который в начале лета вошел в территориальные воды РФ в Черном море.

«Например, имитация ошибки работы пилота: он перепутал цель на польском полигоне с целью на полигоне в Белоруссии. Запустил ракету туда, где сидит человек 500 наших. По ошибке могут пальнуть из артиллерийского орудия. По ошибке могут запустить оперативно-тактическую ракету, — перечислил Баранец возможные провокации. — Группа самолетов НАТО, которая сдурела и якобы из-за облачности залетела, и когда наши навстречу вылетят, они не будут реагировать на то, что мы будем трассерами стрелять, чтобы они развернулись».

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И на море, по словам обозревателя, могут быть осуществлены провокации – военный корабль, также как ранее Defender, нарушит российскую границу, но не станет убегать, а будет вынуждать российских пограничников стрелять по нему на поражение или даже потопить.

Однако и у России изменились правила реагирования на нарушение границы, отметил Баранец. Пограничники вызовут самолеты, или обездвижат корабль-нарушитель, пустив ему торпеду в винты, а затем утащат на буксире в российский порт.

Латвия, добавил Виктор Баранец, по глупости предала гласности основную цель НАТО на время российско-белорусских военных учений.

«Все это латвийская глупость, но с большой вероятностью несет в себе заряд провокации. Это золотая мечта – спровоцировать Россию и Белоруссию. Им нужно доказать, что вот-вот Россия захватит Таллин и Вильнюс», — объяснил обозреватель.

Но страны Балтии, по его словам, не рискнут пойти на военный конфликт с Россией, превосходящую боевую мощь которой они признают. Тем более, что у российской и белорусской армий в случае военного конфликта есть ряд логистических преимуществ перед военными соединениями Альянса. У НАТО нет такой спайки, как у России и Белоруссии, у которых все отлажено, чьи армии говорят на одном языке, имею одни уставы, одни команды и одно штатное расписание. А в НАТО «сами рыдают», осознавая, какой бардак у них творится, заключил Виктор Баранец.