Сергей Рост нашел объяснение разгоревшемуся вокруг Булановой скандалу

Звезда сериала "Осторожно, модерн!" Сергей Рост объяснил, почему вокруг предвыборной кампании Татьяны Булановой вспыхнули скандалы.

Сергей Рост в интервью изданию "ПолитРоссия" заявил, что "люди, которые становятся депутатами, обычно забывают о народе", и поэтому к ним такое недоверие. Этим же он объяснил и шумиху, которая разгорелась вокруг его коллеги по цеху Булановой.

Актер выразил свою солидарность с партией, от которой баллотируется артистка, и отметил, что такие инициативы буквально жизненно необходимы.

"На те деньги, которые выплачивают (пенсионерам. — Прим. ред.), жить невозможно. Естественно, очень хорошо отношусь ко всем инициативам по поводу помощи пенсионерам. Я надеюсь, что Татьяна будет примером того, что депутат может быть порядочным человеком", — прокомментировал Рост.

Актер пожелал Татьяне Булановой успехов в политической борьбе и выразил надежду, что ситуация с пенсиями поменяется после продвижения ее инициативы.

"Могу пожелать ей успехов. Если один честный человек прорвется у нас в депутаты, то это будет большая победа для всех, праздник. Тогда, может быть, начнутся какие-нибудь изменения", — резюмировал артист.

Татьяна Буланова стала кандидатом от партии "Родина" в депутаты Законодательного собрания Петербурга. Певица предложила социально значимый проект "Ленинградская надбавка", который предполагает ежемесячные дополнительные выплаты пенсионерам. Исполнительницу поддержали такие известные люди, как Андрей Ургант, Евгений Дятлов, Мария Кожевникова, Елена Драпеко, Светлана Немоляева и другие.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова ответила на открытое обращение Булановой, которая попросила обеспечить равные права на выборах.