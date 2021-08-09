В Минобороны рассказали о вербовке россиян аналитиками НАТО для информационной войны

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал об инфраструктуре, созданной аналитиками НАТО, где готовятся операции для дестабилизации социально-политической обстановки России.

Глава ведомства объяснил, что НАТО организовала разветвленную сеть центров стратегической пропаганды, чтобы вести идеологические войны против России. По словам Шойгу, подобные центры располагаются на территории прибалтийских государств. Аналитики НАТО, в полной мере понимая возможности воздействия информации, которая стала одним из видов оружия, занимаются вербовкой россиян, готовых заниматься информационным атакам внутри своей страны.

"Их набирают, выпускают достаточно системно и с завидной периодичностью. Довольно своеобразная система отбора. Они следят за информационным пространством в интернете и выбирают тех, кто ничего хорошего не пишет", — приводит слова Сергея Шойгу ФАН.

По словам министра обороны РФ, в Риге расположен один из масштабных центров пропаганды. Кроме того, подобные места есть в Таллине и в Варшаве, добавил глава ведомства. Он отметил, что информационное оружие, которое создают аналитики НАТО, распространяется по всей стране и проникает в каждый дом благодаря интернету.