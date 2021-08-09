Врач из Казани назвала людей, которым нельзя ревакцинироваться от COVID-19

Заведующая терапевтическим отделением Городской клинической больницы №16 в Казани Наталья Ухова рассказала о возможностях медицинского отвода от ревакцинации против COVID-19.

Не рекомендуется делать повторную прививку от коронавирусной инфекции людям, у кого имеются признаки аллергии на составляющие компоненты препарата, и аллергикам в целом. Среди других показаний к ревакцинации являются несовершеннолетний возраст и матери, кормящие грудью.

В числе временных противопоказаний является ОРВИ, обострение хронических заболеваний. Человек с аллергией, вероятнее всего, получит медотвод от вакцины после консультации с врачом. На данный момент в Татарстане проходит повторная ревакцинация для тех, кто ставил первую вакцину более чем полгода назад.

Число привившихся от коронавируса в России сейчас составляет 37 миллионов человек. Они получили первый компонент вакцины, передает сайт 360tv.ru.