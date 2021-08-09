Эксперты "Время покажет" нашли способ, как вернуть золото Дине Авериной

Российская гимнастка Дина Аверина может вернуть олимпийское золото, если к этому подключатся мировые СМИ, заявил эксперт программы "Время покажет" Геворг Мирзаян.

Телеведущий и руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко обсудил в эфире нового выпуска "Время покажет" ситуацию с несправедливым судейством на ОИ-2020 в Токио. Речь идет о выступлении Дины Авериной, которая идеально отработала свою программу, но судьи отдали золото израильской спортсменке Линой Ашрам.

По словам представителя Ассоциации юристов РФ Сергея Алексеева, против российского спорта давно ведется "холодная война". И ситуация с Авериной только это доказала. Гимнастке нанесен крупный ущерб, поскольку она лишилась вознаграждения за золото в размере 4 млн рублей, добавил правозащитник.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян вспомнил о необычном случае, который произошел на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. Тогда олимпийскими чемпионами стали российские фигуристы Елена Бережная и Антон Сихарулидзе.

Однако их главные соперники — канадцы Жами Сале и Давид Пеллетье были обижены из-за проигрыша, они стали давить на судей и подключили к этому мировые СМИ. В итоге через пять дней после вручения медалей состоялась вторая церемония, на которой проигравшим дали награды наивысшей пробы, при этом российская пара сохранила свое золото.

По мнению Геворга Мирзаяна, можно было бы использовать к СМИ как инструмент восстановления справедливости. Но вряд ли россиянку Аверину поддержат журналисты западных изданий, подытожил он.