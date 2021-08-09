Польша и Литва попали впросак из-за места Украины в «Люблинском треугольнике»

Авторы, подготовившие к годовщине «Люблинского треугольника» «дорожную карту» дальнейшего развития данного формата, объединяющего Польшу, Литву и Украину в их антироссийской политике, продемонстрировали свое незнание истории и тем самым унизили Киев.

Об этом в материале для РЕН.тв пишет политолог Юрий Городненко, который изучил документ, опубликованный на сайтах польского и литовского МИД.

Как отмечает эксперт, информацию о «дорожной карте» дальнейшего развития «Люблинского треугольника» польские и литовские дипломаты проиллюстрировали изображением карты Речи Посполитой в границах 1618 года. Таким образом, по мнению участников тройки, подчеркивается, что все участники данного формата являются преемниками Речи Посполитой.

«Однако, устроив столь дешевую провокацию, польские и литовские дипломаты не позаботились заглянуть в учебники по истории. Если бы заглянули, то поняли, что попали впросак. Дело в том, что Речь Посполитая включала в себя лишь два субъекта "федерации" – Польшу и Литву. Это было закреплено в ее официальном наименовании "Королевство Польское и Великое княжество Литовское". Землям современной Украины в этой "федерации" отводилась роль… колонии», — подчеркивает Городненко.

Получается, что Литва и Польша в очередной раз мимоходом унизили Украину, указав ей на колониальное прошлое и полуколониальное будущее, ведь в «Люблинском треугольнике» этой стране отводится роль источника ресурсов, пишет политолог.

wikipedia.org / Jan Matejko

Кроме того, по словам Городненко, в публикации карты Речи Посполитой есть и еще один «прикол».

«Варшава и Вильнюс напомнили всему миру о судьбе предыдущих польско-литовских "федераций", а именно – что каждое предыдущее объединение Польши и Литвы заканчивалось крахом. Причина – в ненасытной жадности польской и литовской элит», — напоминает эксперт.

По его словам, причиной распада всех создававшихся за последние полтысячелетия польско-литовских альянсов стали финансовые противоречия, возникающие между хозяевами двух стран. Эти противоречия раз за разом приводили сначала к противостоянию, а затем и к открытым предательствам. А жадность нынешних элит Литвы и Польши нечем не уступает жадности их предшественников, поэтому финал «Люблинского треугольника» предсказуем, уверен политолог.

В заключение же Юрий Городненко отмечает, что сам формат «треугольника» изначально создавался для ведения войны в Донбассе, чтобы под этот проект выпрашивать на Западе деньги. Но из-за того, что Россия «на войну не явилась», учредителям пришлось импровизировать, и теперь они заявляют ни много, ни мало о «противостоянии русскому миру по всей Европе».