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Полицейские задержали вооруженного ножом мужчину, который проник в детсад в Кудрово

/ Обновлено: 09 августа 2021 19:53
Полицейские задержали вооруженного ножом мужчину, который проник в детсад в Кудрово

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в проникновении на территорию детского сада в городе Кудрово Ленинградской области.

Инцидент произошел в Кудрово Ленинградской области. Мужчина проник на территорию детского сада. Когда он увидел охранника, то скрылся. У злоумышленника был с собой нож.

Правоохранители объявили его в розыск. Стражам порядка удалось задержать 32-летнего ранее судимого жителя Санкт-Петербурга на Столичной улице в Кудрово. Специалистам предстоит установить мотив мужчины.