«Старая схема»: Юкша объяснил, как Запад перешел от открытой борьбы к заговору против РФ

Запад осознал, что не сможет победить Россию в открытом бою, а потому решил воспользоваться «старой схемой». Путем заговора в близлежащих государствах были созданы центры, призванные вести деструктивную деятельность на территории страны. Об этом корреспонденту «Политики Сегодня» рассказал адвокат, кандидат юридических наук Янис Юкша.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что аналитики НАТО создали специальную инфраструктуру, чтобы вести подрывную идеологическую войну против России. По его словам, главная задача центров стратегической пропаганды, расположенных в Польше и прибалтийских государствах, — дестабилизировать обстановку внутри страны.

Министр обороны пояснил, что данные центры непрерывно наблюдают за социально-политической ситуацией в России, «вербуют» россиян для расшатывания государственных устоев, а также планируют крупные информационные операции.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

«В Риге создан центр стратегической пропаганды. Нечто подобное создано и в Таллине, и в Варшаве. Оттуда идут не самые лучшие ароматы, — так это назову. Там создается информационное оружие, которое внедряется и распространяется по нашей стране», — рассказал он в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

При этом Шойгу обратил внимание, что Москва не ведет подготовку таких специалистов, а Европа вовсю задействует российских граждан для своих служб.

«Их набирают, выпускают достаточно системно и с завидной периодичностью. Довольно своеобразная система отбора. Они следят за информационным пространством в интернете и выбирают тех, кто ничего хорошего не пишет. Эти люди приглашаются и за стипендии», — не сомневается глава Минобороны.

Как подтвердил «ПС» Юкша, сегодня идеологическая борьба в мире только усиливается, однако основная инициатива по созданию подобных организаций исходит из Брюсселя и Вашингтона.

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«Латвия, как и другие прибалтийские республики, попросту не является субъектной. Они не в состоянии вести свою политическую и экономическую деятельность без разрешения со стороны ЕС. Все, что говорят их руководители, берется априори под козырек. Та же Латвия выполняет предписания, которые поступают из большой лужи, как говорил наш президент», — пояснил Юкша.

Собеседник утверждает, что на подобные центры стало больше выделяться средств, причем делается это в открытую — в бюджете оборонных ведомств появляются специальные статьи. Основная цель — вести деструктивную деятельность на территории России.

«Поняв, что банально запугать, навалом задавить Россию не получится, когда она обозначила свое военное преимущество во многих сферах, взялись за старое. Не победив РФ в открытом бою, решили победить путем заговора. Ничего нового. Все по старой схеме», — посетовал юрист.

Юкша добавил, что американские элиты попросту «охмуряют народ» и заставляют «плясать под их дудку» пол мира, говоря о якобы демократическом посыле. Хотя на самом деле в США процветает аристократическое правление, которое осуществляют определенные верхушки людей.