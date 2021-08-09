Сенатор Джабаров посоветовал украинцам поговорить о названии Чечни с Кадыровым

Неверное указание Чечни в украиноязычных картах Apple Maps является не простой ошибкой, а провокацией, заявил член Совета Федерации России Владимир Джабаров.

Пользователи Сети обратили внимание, что в приложении американской компании Apple Maps на украинском языке Чечня указана как "Чеченская Республика Ичкерия"1 (запрещенная в РФ террористическая организация).

Владимир Джабаров считает, что это не простая ошибка, а настоящая провокация, в которой участвует Украина. Вашингтон в очередной раз пытается вбить клин между Чечней и федеральным центром России, передает сайт 360tv.ru.

"Пусть они (украинцы. — Прим. ред.) зададут вопрос, как называется эта республика, главе Чечни Рамзану Кадырову. Я думаю, что он им ответит достойно", — отметил сенатор.

Парламентарий подчеркнул, что на Украине происходит много подобных инцидентов, поэтому реагировать на них нужно спокойно.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации