Сотрудничество между Россией и Боснией и Герцеговиной — отличный шанс для развития экономики, однако это выгодно не всем, заявила президент Республики Сербской Желька Цвиянович.

Цвиянович поделилась взглядом на отношения между Боснией и Герцеговиной и Российской Федерацией в большом интервью Федеральному агентству новостей (ФАН). В целом Сараево открыто для диалога с Москвой, однако у восточного вектора развития БиГ есть много недоброжелателей, подчеркнула глава Республики Сербской. Сама Цвиянович выступила в поддержку расширения отношений с Россией, но предупредила, что политики-босняки с ней зачастую не согласны.

"Они постоянно получают инструкции о том, что этого делать не стоит: не нужно впускать русский капитал, не нужно сотрудничать с Россией — для этого существует целое западное сообщество, с которым можно сотрудничать, и тому подобное", — рассказала политик.

Цвиянович подчеркнула, что БиГ должна стремиться к сотрудничеству со всеми возможными странами мира. Президент Республики Сербской заметила, что у взаимодействия Сараево и Москвы есть большой потенциал: хотя Российская Федерация остается одним из крупнейших инвесторов в регион, товарооборот с ней невелик, и его следует наращивать.