"Штаты не будут каяться": Ищенко призвал не ждать от США извинений за бомбардировку Японии

США построены на принципе вседозволенности, поэтому не стоит ожидать от Вашингтона извинений за атомную бомбардировку Японии. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

Ровно 76 лет назад ВВС США нанесли атомный удар по японскому городу Нагасаки. Аналогичной бомбардировке подвергся город Хиросима. Жертвами ударов стали более 200 тысяч человек. При этом США не раскаиваются в содеянном, а также предпринимают попытки вычеркнуть бомбардировки японских городов из истории, передает Федеральное агентство новостей.

Глава Центра системного анализа и прогнозирования, политолог Ростислав Ищенко выразил уверенность, что США никогда не извинятся за атомную бомбардировку японских городов, которую можно квалифицировать как военное преступление.

"Если Соединенные Штаты станут каяться в совершенных ошибках, то Соединенные Штаты просто перестанут существовать, потому что они, как государство, построены на принципе вседозволенности. Для них военных преступлений не существует, если их совершают Соединенные Штаты", — подчеркнул политолог.

Он также добавил, что Штаты не будут каяться, так как это подорвет основополагающие устои американского государства и приведет к краху США.