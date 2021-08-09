Ищенко объяснил, зачем Зеленскому понадобился блеф с «Крымской платформой»

Целью Владимира Зеленского при проведении «Крымской платформы» является отвлечение внимания украинцев от неудач внешней и внутренней политики и невыполненных обещаний, а также президент Украины хочет запастись аргументами перед поездкой в Вашингтон.

Такое мнение в материале для издания «Украина.ру» изложил политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко.

Проведение «Крымской платформы» назначено на 23 августа. Как отмечает Ищенко, на данный момент совершенно непонятно, что это будет за мероприятие, так как речь не идет о международной конференции, многосторонней встрече стран-союзниц или о базе для создания политического блока или международной организации.

Но, несмотря на неясность с форматом «Крымской платформы» и на отсутствие ясно сформулированной повестки дня, МИД Украины уверяет, что на мероприятие прибудут представители 32 государств и международных организаций.

При этом, Ищенко указывает на то, что число стран-участниц мероприятия в сообщениях украинского внешнеполитического ведомства остается неизменной на протяжении последних двух недель, хотя уверенно МИД Может назвать лишь 12 стран и 2-3 организации, которые твердо обещали прислать своих представителей «поплатформить» с Зеленским.

«Из лидеров первого уровня ожидается человек пять шесть. Причем лидерами первого уровня они являются чисто номинально: на уровне глав государств или правительств ожидается представительство Польши и Прибалтики, да еще пару-тройку высокопоставленных евробюрократов удалось заманить», — отмечает политолог.

president.gov.ua / Офіс Президента України

В любом случае, по словам Ищенко. Украинский президент Владимир Зеленский рассчитывает на то, что все гости «платформы» выразят Киеву полную солидарность в вопросе принадлежности полуострова Крым, по сути просто повторив позицию, которую ранее не раз озвучивали США и Евросоюз – а именно непризнание Крыма российским. Однако эти заявления никак не повлияют на судьбу Крыма, на Россию и на развитие международных отношений.

Очевидная бессмысленность предстоящего действа, как отмечает Ищенко, однако не значит, что власти Украины при организации «Крымской платформы» не стремились достичь конкретных целей.

Первая из этих целей заключается в том, что «Крымская платформа», которая пройдет 23 августа – накануне Дня независимости Украины – должна будет отвлечь внимание народа от множества проблем и ухудшения уровня жизни. Кроме того, в конце августа – начале сентября, как ожидается, будет достроена вторая нитка российского газопровода «Северный поток – 2», первая нитка которого уже завершена, а запуск газопровода в эксплуатацию намечен на конец года.

«Логично было бы предположить, что на годовщину независимости Зеленскому вспомнят и провал с борьбой против "СП—2", и его неспособность завершить (как обещал) войну в Донбассе, и ухудшение отношений с западными союзниками, которые уже не скрывают того, что тяготятся Украиной и ищут способ от нее избавиться», — предполагает Ищенко.

Однако Зеленский в это время будет участвовать в крупном международном мероприятии – «Крымской платформе». В гости к Зеленскому прибудут иностранные гости, которые вежливо будут говорить украинскому президенту приятные вещи, например, что поддерживают его в вопросе Крыма. Также гости похвалят зеле5нского за «борьбу с коррупцией» и «продвижение реформ», отметят, как важна Украина для Запада и тому подобное. Таким образом пресса получит массу материала для позитивных статей о «великом достижении» президента, отодвинув на задний план все остальное, что беспокоит народ в годовщину обретения независимости.

Вторая цель Зеленского заключается в том, чтобы запастись вескими аргументами перед запланированным на 30 августа визитом в Вашингтон.

Global Look Press / Volodymyr Zelensky/Sarah Silbiger - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Как заявил ранее Офис президента Украины, Зеленский настроен провести «жесткий разговор» с Байденом.

«То есть, помимо традиционных плача и истеричных просьб войти в положение и дать денег, а также запретить России качать газ мимо Украины, Киев собирается привести некие аргументы в поддержку своей позиции, — объясняет Ищенко. — Но мы знаем, что таких аргументов нет. Значит их надо создать. Вот "платформа" и позволит сотворить нечто похожее на аргументы».

Таким образом, Зеленский собирается продемонстрировать американскому коллеге, что Украину поддерживает весь мир, в том числе и представитель США, прибытие которого на «Крымскую платформу» ожидают в Киеве. Ссылаясь на эти «аргументы», Зеленский намекнет Байдену, что Америка не может вступить в диссонанс со «всем миром», особенно, учитывая, что раньше США и сами поддерживали Украины. И в заключение Зеленский попросит у Байдена денег и новых санкций против России, считает Ищенко.

«Вот, в принципе, и все. Зеленскому надо сбить волну критики своей политики внутри страны до конца августа, а также необходимо, чтобы результат его встречи с Байденом выглядел как недвусмысленная поддержка "простосмеха" Соединенными Штатами, а то конкуренты начинают шевелиться и намекать, что шутник во власти засиделся», — объясняет политолог.

И, по его словам, украинского президента совершенно не волнует, что будет с «Крымской платформой» дальше. Проводить подобное мероприятие в следующем году он пока не планирует, так как он вообще не мыслит на такие большие дистанции. Позиция Зеленского заключается в том, чтобы «день простоять и ночь продержаться» подвел итог Ищенко.