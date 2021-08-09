Шойгу заявил, что большая часть олимпийских медалей в Токио завоевано спортсменами ЦСКА

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подвел итоги летних Олимпийских игр в Токио и заявил, что больше половины российских медалистов турнира — спортсмены ЦСКА.

Глава ведомства на открытии федерального штаба общественной поддержки партии "Единая Россия" оценил результаты российских спортсменов на Олимпиаде в Токио. По словам Шойгу, большую часть медалей завоевали воспитанники Центрального спортивного клуба армии. Он добавил, что такие пропорции наблюдаются и в золотых наградах.

"Таковых среди медалистов больше половины", — подчеркнул министр обороны РФ.

Сборная России на летних Олимпийских играх завоевала 71 медаль – 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых наград. Спортсмены ЦСКА выступали в легкой атлетике, стрельбе из лука, парусном спорте, пятиборье, дзюдо, вольной и греко-римской борьбе и также фехтовании. Воспитанники Центрального спортивного клуба армии составили треть всей от всей национальной команды на летних Олимпийских играх в Токио.