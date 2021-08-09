США объявили о новых санкциях против трех российских компаний

США объявили о введении новых ограничительных мер против трех российских компаний из-за "несоблюдения" ими режима по нераспространению оружия массового уничтожения (ОМУ).

Договор предполагал собой отказ от предоставления оружия таким странам, как Иран, Северная Корея и Сирия. В американском Госдепартаменте сообщили, что санкции затронули научно-производственное предприятие "Пульсар", а также компании Asia-Invest LLC и Charter Green Light Moscow. Реестр пополнился также названиями иракских и сирийских организаций.

Ограничения будут действовать в течение двух лет и представляют собой запрет властным структурам США закупать любые товары, технологии и услуги у вышеперечисленных компаний. Также незлья будет оказывать им содействие и выдавать лицензии на передачу им продукции оборонного назначения, заявили американском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее президент США Джо Байден расширил санкционный список против Белоруссии. Глава БЕлого дома заявил, что действия Минска могут представлять "угрозу" национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов.