Стиллавин напомнил об эмоциональной поддержке людей со стороны Булановой

Теле- и радиоведущий Сергей Стиллавин прокомментировал решение певицы Татьяны Булановой заняться политической карьерой и оценил ее предложение о пенсионной надбавке.

Заслуженная артистка России намерена баллотироваться в петербургский ЗакС от партии "Родина". Буланова выступила с инициативой "Ленинградская надбавка", которая предполагает доплату пенсионерам Северной столицы.

Стиллавин похвалил предложение певицы внедрить надбавку для пожилых петербуржцев. Он напомнил, что подобная доплата уже существует в Москве. По мнению радиоведущего, бюджет любого города нужно распределять таким образом, чтобы люди получали помощь.

"Про любую инициативу для повышения благосостояния людей ничего плохого сказать нельзя", — отметил Стиллавин в комментарии изданию "Слово и Дело".

Что касается участия спортсменов и артистов в выборах, то к этому ведущий относится неоднозначно. При этом он считает, что депутату не обязательно быть профессиональным политиком. Главное в этом деле —стать народным избранником, представляющим интересы больших групп населения и решающим их проблемы, добавил Стиллавин.

"Конечно, Татьяна Буланова за свою карьеру хорошо, качественно развлекала людей, утешала, давала им со сцены надежду. Это про эмоциональную поддержку", — напомнил радиоведущий.

Татьяна Буланова уделяла время благотворительной деятельности на протяжении всей карьеры. Теперь она хочет помогать людям на новом уровне. Предложение артистки о пенсионной надбавке нашло поддержку у многих деятелей культуры, например у писателя Сергея Арно и актера Сергея Селина.