Татьяна Буланова прокомментировала ответ главы ЦИК России Памфиловой

Артистка Татьяна Буланова прокомментировала ответ главы ЦИК России Эллы Памфиловой. Певица опубликовала пост с ответом в своем Instagram.

В своем комментарии певица Татьяна Буланова поблагодарила Эллу Памфилову за ее ответ. Также артистка выразила надежду, что губернатор Санкт-Петербурга "наконец обратит внимание на беспорядок в городе" после слов главы ЦИК России.

Ранее Буланова записала обращение к Памфиловой, в котором возмутилась, что городской избирком не допускает ее агитационные плакаты и баннеры к размещению на улицах города. В своем ответе глава ЦИК России разделила озабоченность Булановой происходящим перед выборами в Петербурге.

Напомним, что заслуженная артистка России стала кандидатом в депутаты Заксобрания Северной столицы от политической партии "Родина". Певица предложила проект "Ленинградская надбавка", который предполагает ежемесячные выплаты российским пенсионерам.