Светлана Лазарева восхитилась инициативой Булановой о повышении пенсии для петербуржцев

Российская певица Светлана Лазарева поддержала идею артистки Татьяны Булановой о повышении пенсионных выплат для жителей Санкт-Петербурга на 10 тысяч рублей.

Специальный проект "Ленинградская надбавка", главной задачей которого должна стать постоянная денежная выплата всем петербуржцам пенсионного возраста, представляет Татьяна Буланова на выборах в ЗакС Северной столицы. Экс-солистка ансамбля "Синяя птица" Светлана Лазарева восхитилась предвыборной кампанией "Родины", от которой выдвигается заслуженная артистка.

"Огромное уважение испытываю к человеку, который просит государство, чтобы пенсионерам, которые это заслужили, повысить денежные выплаты. Потому что на то, что сейчас платят пожилым людям, прожить действительно сложно. Я тоже получаю пенсию, но если бы не было дополнительного заработка, мне было бы тяжелее в разы", — прокомментировала Лазарева специально для Федерального агентства новостей.

Артистка также подчеркнула, что Буланова полна любви к своему родному городу и желает жителям Петербурга только всего самого наилучшего. Певица не уехала, как другие звезды, в Москву, а осталась работать в Северной столице.

Ранее партии "Родина" было отказано в публичной агитации на территории Санкт-Петербурга. Татьяна Буланова обратилась к главе ЦИК Элле Памфиловой за помощью. Знаменитая артистка хочет, что выборы прошли в честной и конкурентной борьбе.

Памфилова в свою очередь пообещала артистке разобраться. Представители ЦИК отправились в Петербург для урегулирования ситуации.