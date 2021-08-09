В России пообещали принять меры против провокаций Запада на выборах в Госдуму

Российская сторона знает о попытках Запада подвергнуть сомнению итоги выборов в Госдуму. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Страны Запада заранее готовят почву для провокаций во время думских выборов. Российским профильным структурам это известно. Государство примет соответствующие меры, подчеркнул дипломат на открытии штаба общественной поддержки фракции "Единая Россия".

Ранее в Центризбиркоме отметили, что комиссия успешно справляется с поставленными перед ней задачами. Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что видеонаблюдение на думских выборах охватит 96% избирательных участков.