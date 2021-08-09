США расширили санкции против Белоруссии

Действия Минска могут представлять собой угрозу национальной безопасности и внешней политике США, заявил американский президент Джо Байден.

Глава Белого дома считает, что политический режим президента Белоруссии Александра Лукашенко направлен на подавление демократии в стране, что является нарушением прав человека и основных свобод в республике.

Американский лидер подписал указ, расширяющий введенные ранее Вашингтоном санкции в отношении Минска. Известно, что новые ограничения затронут деятельность госучреждений, энергетического и оборонного секторов. Помимо этого рестрикции коснутся производства удобрений, сообщили в Администрации президента США.

Ранее антибелорусские санкции ввела Великобритания. Ограничительные меры коснулись и российского предпринимателя Михаила Гуцериева — лондонские власти уверены в его пособничестве Лукашенко.