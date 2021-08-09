Солидарность треснула. Новый парламент Молдавии начнет кадровые чистки с посла в России

С момента формирования нового парламента в Молдавии прошел почти месяц, а президент Майя Санду и правящая партия «Действие и солидарность» не спешат приступать к реализации многообещающей предвыборной программы. По мнению экспертов портала RuBaltic, «несокрушимый монолит» действующей власти — лишь видимость, внутри которого происходит жесткая конкуренция.

Первое заседание нового состава молдавского парламента завершилось, не успев начаться — 26 июля с традиционной речью выступила лишь глава республики Санду. Депутаты не приняли ни одного решения и не избрали спикера органа.

После этого лидер «Действия и солидарности» Игорь Гросу, которого, к слову, через три дня после этого выбрали председателем парламента, объявил о том, что члены его партии уходят на перерыв до следующей недели.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Подобное поведение по-настоящему шокировало не только молдавскую оппозицию, но даже сторонников правящей политической силы.

«Вы собрали это заседание, чтобы один человек выступал 40 минут? Позор», — возмутился депутат от Партии социалистов Влад Батрынча.

По мнению аналитиков издания, подобное решение связано с конкуренцией среди «нескольких группировок» внутри партии власти. Ведь к ней примкнули представители различных неправительственных организаций, выходцы из «угасшей» Либерально-демократической партии и других политформирований.

«Внутри “Действия и солидарности” еще не достигнуто окончательное соглашение по полному разделу всех постов и должностей в государственных структурах страны», — объяснили эксперты портала.

Окончательно Кишинев определился лишь с тем, кто займет главные государственные посты. Помимо спикера Гросу известно, что вице-спикером парламента станет зампредседателя «Действия и солидарности» Михай Попшой, а пост главы правительства займет экс-министр финансов Наталья Гаврилица — еще один заместитель Гросу по партии.

wikipedia.org / DoD photo by Lisa Ferdinando / Public Domain

Куда более сложная задача — распределить министерские портфели и остальные должности, ведь новоиспеченное руководство планирует уволить глав всех правительственных агентств и крупнейших государственных предприятий.

Однако правящая партия «Действие и солидарность» не может похвастаться квалифицированными кадрами. Несмотря на свою «телевизионную убедительность», некоторые ее представители не имеют никакого опыта работы в госструктурах. При этом остальные политические силы на какие-либо руководящие посты и вовсе не рассчитывают — об этом сразу заявил Гросу.

«После утверждения правительства новая власть в первую очередь займется не решением самых острых и злободневных вопросов, а перераспределением “теплых мест” для своих сторонников из “второго эшелона”», — подчеркнули в RuBaltic.

Это подтверждается и тем, что от предвыборной риторики Майи Санду не осталось и следа — она больше не обещает разобраться с банковским мошенничеством и украденными денежными средствами.

Федеральное агентство новостей /

Удар по России

Кадровые чистки, вероятно, коснутся и чиновников за рубежом, поскольку Молдавия взяла четкий курс на Запад. Не исключено, что первыми под раздачу попадут послы в ключевых для Кишинева странах, включая Россию.

При экс-президенте Игоре Додоне послом Молдавии в РФ был Владимир Головатюк, которого в настоящее время отозвали из Москвы. В молдавских СМИ уже вовсю обсуждают потенциального кандидата на этот пост — Анатолия Цэрану, который занимал эту должность в 1993–1994 годах.

«Если это назначение состоится, то можно будет смело утверждать, что Молдову представляет в Москве один из главных русофобов, человек, открыто заявляющий о своих унионистских убеждениях и о необходимости присоединения Молдовы к Румынии», — указали аналитики издания.

mfa.gov.md / Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă

Состав кабмина был утвержден 6 августа. За него проголосовал 61 депутат из 101, причем все они являются членами правящей партии. Блок социалистов и коммунистов, у которого 32 места, не стал поддерживать новое правительство. Его лидеры, экс-президенты Игорь Додон и Владимир Воронин, также объявили о переходе в оппозицию. Не стали отдавать свои голоса и шесть депутатов от партии «Шор».

Основная критика оппозиционных сил коснулась правительственной программы, в которой, по их мнению, лишь констатируются главные проблемы Молдавии — наличие коррупции и нарушение законов. При этом о том, как их можно решить и откуда взять на это средства, не сказано почти ничего.