Путин поручил скоординировать действия властей в случае ухудшения ситуации с COVID-19

Президент России Владимир Путин поручил координировать действия исполнительной власти в регионах в случае возникновения новых ограничений в связи с ухудшением ситуации по COVID-19.

Такое поручение дал президент РФ после совещания с членами правительства. В случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса и необходимостью ввести новые ограничительные меры президент призвал к совместным действиям правительство и органы исполнительной власти в регионах.

"Правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов обеспечить координацию действий федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ в случае принятия на уровне регионов решений о введении дополнительных ограничительных мер в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", — говорится в обращении президента.

Решения по этому вопросу Владимир Путин ждет от глав регионов до 1 сентября 2021 года и далее — один раз в квартал.