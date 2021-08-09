Депутат Журавлев заявил о намеренной дискредитации кампании "Родины" в Петербурге

Председатель "Родины" и депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что предвыборная кампания его партии в Петербурге подвергается дискредитации.

Парламентарий поздравил певицу Татьяну Буланову с регистрацией в качестве кандидата в Госдуму по 212-му округу. Заслуженная артистка также намерена баллотироваться в петербургское Заксобрание, но вопрос с ее регистрацией на этих выборах еще не решен.

"Есть все основания полагать, что там намеренно дискредитируют избирательную кампанию, пытаются свести грядущие выборы в никому не нужный, нелигитимный фарс, вызывающий у избирателя лишь саркастическую зевоту", — отметил Журавлев.

По словам депутата, "Родина" продолжает бороться с "предвыборным беспределом" в Северной столице. Председатель партии уже направил соответствующее письмо главе Центризбиркома Элле Памфиловой. Кроме того, Журавлев обращался с призывом к губернатору Петербурга Александру Беглову вернуться из отпуска и разобраться со своими подчиненными, пишут Невские Новости.

Татьяна Буланова ранее записала видеообращение к Памфиловой, в котором указала на проблемы с предвыборной кампанией в городе на Неве. По словам артистки, плакаты и баннеры "Родины" не допустили к размещению. Как полагает певица, это следствие действий местных чиновников, создающих препятствия партии за спиной у Беглова.