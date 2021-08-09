Историк Кистанов: японцы намеренно не требуют от США извинений за атомные бомбардировки

США 76 лет назад сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Однако Вашингтон не извиняется, а Токио — намеренно не требует извинений, заметил историк Валерий Кистанов.

Генсек ООН Антониу Гутерреш выступил по случаю бомбардировки японского города Нагасаки 9 августа 1945 года. Он поприветствовал усилия США и России по контролю над вооружениями. Его мнение поддержал и мэр Нагасаки Томихиса Тауэ. Соединенные Штаты остаются единственной страной, применившей ядерное вооружение в бою. Вашингтон до сих пор не принес официальных извинений. Однако и Токио их не просит, заметил глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН, историк Валерий Кистанов.

"Это курс властей. Зачем вспоминать трагическое прошлое, вражду, беды, которые принес нынешний главный и единственный военно-политический союзник?" — риторически спросил он.

Бомбардировка Хиросимы и Нагасаки стала для японцев удобным политическим инструментом, передает слова Кистанова ФАН. Японцы старательно изображают из себя жертв, намеренно забывая о терроре со стороны императорской армии во время Второй мировой войны. В связи с этим Япония никогда не попросит, а США никогда не извинятся за августовские события 1945 года, резюмировал историк.